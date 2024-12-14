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Спички - не игрушка

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США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

  Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт.

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