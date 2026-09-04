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Сноб

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Кто держал домашних животных в Средние века

Кто держал домашних животных в Средние века

В издательстве «Альпина нон-фикшн» выходит книга «Домашние любимцы в Средние века». «Сноб» публикует отрывок.

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