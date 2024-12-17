Полковник Сопин: ВСУ охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне СВО

Командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин рассказал РИА Новости, что украинские военные охотятся на российские танки Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации.
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