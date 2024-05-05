Теплый салат с кукурузой

Вкусный салат-гарнир с поджаренными в сливочном масле цукини. Количество порций: 8 Время приготовления: 30 Минут Ингредиенты Кукуруза (зерна свежие или замороженные) — 2 стакана Цукини крупные — 450 грамм Помидоры сливовидные — 340 грамм Лук зеленый нарезанный — 0,5 стакана Тимьян листья свежие — 1 ….
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