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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Теплый салат с кукурузой

Вкусный салат-гарнир с поджаренными в сливочном масле цукини. Количество порций: 8 Время приготовления: 30 Минут Ингредиенты Кукуруза (зерна свежие или замороженные) — 2 стакана Цукини крупные — 450 грамм Помидоры сливовидные — 340 грамм Лук зеленый нарезанный — 0,5 стакана Тимьян листья свежие — 1 ….

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