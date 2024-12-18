ФСБ пообещала найти и наказать причастных к подрыву генерала Российской армии

ФСБ пообещала найти и наказать сотрудников украинских спецслужб, причастных к подрыву начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии