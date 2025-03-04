Употребление рыбы помогло снизить риск развития инвалидности при рассеянном склерозе

Исследование, опубликованное в Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, показало: потребление большего количества рыбы связано с замедленным прогрессированием инвалидности при рассеянном склерозе (РС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии