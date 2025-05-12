«Бессмертный полк» впервые прошел в Иране

Акцию «Бессмертный полк», приуроченную к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне впервые провели на территории Ирана, рассказал представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев 12 мая в комментарии ТАСС.