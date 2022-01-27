Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США не справляются с террористами в Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сел, которые незаконном там находятся. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, сообщает РИА "Новости".
Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сел, которые незаконном там находятся. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, сообщает РИА "Новости".
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