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Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США не справляются с террористами в Сирии

Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США не справляются с террористами в Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сел, которые незаконном там находятся. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, сообщает РИА "Новости".

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