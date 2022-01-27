Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США не справляются с террористами в Сирии

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сел, которые незаконном там находятся. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский, сообщает РИА "Новости".