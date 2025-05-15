Кому не нравится Сталинградская битва – скандал в Армении Евгения КомароваВ Армении разгорелся скандал после выступления полковника Арцруна Ованнисяна, в котором он поставил под сомнение значение победы советской армии под Сталинградом для армянского народа.
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