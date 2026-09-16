Медведев о приоритетах «Единой России»: ставка на технологическое развитие

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Технологическое лидерство должно стать сквозной идеей всей российской экономики, поскольку это важное условие укрепления суверенитета России, оно входит в число поставленных президентом национальных целей развития.
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