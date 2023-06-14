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Житель Улан-Удэ зарезал мужчину в кафе из-за ревности

Житель Улан-Удэ зарезал мужчину в кафе из-за ревности

В Улан-Удэ задержали обвиняемого в убийстве 29-летнего мужчины. Тело жертвы ночью 11 июня обнаружили возле крыльца летнего кафе на улице Лимонова.

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