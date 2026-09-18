Посол Малайзии заявил о рекордном уровне отношений с Россией

Посол Малайзии в России, Чеонг Лун-Лай, отметил, что отношения между Россией и Малайзией достигли наивысшего уровня благодаря экономической дипломатии.
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