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Царьград

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Посол Малайзии заявил о рекордном уровне отношений с Россией

Посол Малайзии заявил о рекордном уровне отношений с Россией

Посол Малайзии в России, Чеонг Лун-Лай, отметил, что отношения между Россией и Малайзией достигли наивысшего уровня благодаря экономической дипломатии.

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