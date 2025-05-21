С 26 по 30 мая в Майкопе состоится физкультурно-спортивная акция "Неделя ГТО". Желающие проверить свою физическую форму и побороться за знак отличия комплекса одного из трех степеней ждем для регистрации по ссылке: clck.
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