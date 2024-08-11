Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    Понятно теперь почему у нас столько антинародных законов. Потому что президент подписывает их не вникая в суть.Владимир Путин за...
  • Вектор
    А что не уходишь, епанушка? Нравится когда тебя нахер посылают? Мне не трудно...Наши 19-летние ср...
  • Natalija Osminina
    Наши 19-летние ср...

"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

Фото: коллаж Царьграда. В Курской области фиксируются десятки наёмников из Франции, Польши, Эстонии, США и Британии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
И чему так радуемся? Что стали теснить фашистов на своей земле? Было бы странно, если бы это было не так. Это НОРМАЛЬНО. Для Великой ядерной Державы.
Ответить
5 час.
Natalija Osminina
Название статьи идиотское: &quot;Мы устояли&quot;-  Еще бы не устояли!! Если бы уже и здесь пропустили, тогда надо было сразу сдаться, раз такое говно.  &quot;Красные линии&quot; уничтожены - начинается совсем другая война!&quot; - а вот это мы слышали сотни раз, осточертело слушать. &quot;В Курской области  десятки наёмников НАТО и  вооружение НАТО&quot; - понятно.. следующая красная диния будет, видимо, когда завезут ядерное оружие.
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
&quot;Красные линии&quot; - это когда ничего говорить не хочется, делать тем более. НИ О ЧЕМ!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх