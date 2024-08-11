Фото: коллаж Царьграда. В Курской области фиксируются десятки наёмников из Франции, Польши, Эстонии, США и Британии.
"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
И чему так радуемся? Что стали теснить фашистов на своей земле? Было бы странно, если бы это было не так. Это НОРМАЛЬНО. Для Великой ядерной Державы.
Ответить
5 час.
Natalija Osminina
Название статьи идиотское: "Мы устояли"- Еще бы не устояли!! Если бы уже и здесь пропустили, тогда надо было сразу сдаться, раз такое говно. "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война!" - а вот это мы слышали сотни раз, осточертело слушать. "В Курской области десятки наёмников НАТО и вооружение НАТО" - понятно.. следующая красная диния будет, видимо, когда завезут ядерное оружие.
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
"Красные линии" - это когда ничего говорить не хочется, делать тем более. НИ О ЧЕМ!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии