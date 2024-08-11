"Мы устояли": "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война

Natalija Osminina И чему так радуемся? Что стали теснить фашистов на своей земле? Было бы странно, если бы это было не так. Это НОРМАЛЬНО. Для Великой ядерной Державы.

Natalija Osminina Название статьи идиотское: "Мы устояли"- Еще бы не устояли!! Если бы уже и здесь пропустили, тогда надо было сразу сдаться, раз такое говно. "Красные линии" уничтожены - начинается совсем другая война!" - а вот это мы слышали сотни раз, осточертело слушать. "В Курской области десятки наёмников НАТО и вооружение НАТО" - понятно.. следующая красная диния будет, видимо, когда завезут ядерное оружие.