Эксперт Суздальцев: на Украине могут быть военные Запада, не участвующие в боях

На Украине могут военные специалисты из стран Запада, которые не принимают участие в боях. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, комментируя статью Financial Times о западном спецназе на Украине.