Даже главные нацисты стали понимать: Основатель «Азова»* выступил за мир с Россией на любых условиях

НК

Наталья Котельникова

Живому фашисту верить? Одним фашистам или бандеровцам подарили 80 лет назад жизнь, и что? Начали все сначало, стали хорошими учениками, но более наглыми, лживыми и беспощадными. Нееет, Билецкого нужно сначала расстрелять со всей его фашистской шайкой, уничтожить полностью, на корню. Решать исключительно России как мы будем заканчивать с ними.