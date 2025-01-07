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Даже главные нацисты стали понимать: Основатель «Азова»* выступил за мир с Россией на любых условиях

Даже главные нацисты стали понимать: Основатель «Азова»* выступил за мир с Россией на любых условиях

Даже главные нацисты стали понимать: Основатель «Азова»* выступил за мир с Россией на любых условиях Юлия СоколоваОснователь «Азова»*, а ныне командир Третьей штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Андрей Билецкий**, шокировал своими словами о необходимости мира с Россией «на любых условиях».

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Живому фашисту верить? Одним фашистам или бандеровцам подарили 80 лет назад жизнь, и что? Начали все сначало, стали хорошими учениками, но более наглыми, лживыми и беспощадными. Нееет, Билецкого нужно сначала расстрелять со всей его фашистской шайкой, уничтожить полностью, на корню. Решать исключительно России как мы будем заканчивать с ними.
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