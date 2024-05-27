Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Американцы сказали русским, что уничтожат их всех", - Сикорский

"Американцы сказали русским, что уничтожат их всех", - Сикорский

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ «Министр иностранных дел Польши призывает к долгосрочному перевооружению Европы»: Сикорский заявил, что США уничтожат все российские позиции на Украине, если Россия применит ядерное оружие, а пока призвал бить западным оружием по территории РФ, назвав первую цель — Ростов-на-Дону.

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Комментарии
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вячеслав рюмин
Дурачок дебильный. Даже Медведев сказал, что бывшая польша превратится в атомный пепел.
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11 час.
Елена Александровна
Удивительные люди, эти современные поляки! Сначала умрут все поляки, так как страна небольшая и рядом с Россией. Ну, а следом их друзья в лице американцев и англичан. Вот что несут, что болтают эти доморощенные европейские деятели? Глупость беспредельная!
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7 час.
Олег Самойлов
Мне вот интересно, а КОГДА и ГДЕ пиндосрань умудрилась одержать хоть одну ВОЕННУЮ победу? Воевать с папуасами, вооруженными палками, они с использованием авиации умеют, а вот как насчет войны с простым противником, который вооружен НЕ палками, а хотя бы рогатками? В Афганистане пиндосрань и вообще НАТО себя воякамЕ показали! КАК пиндосрань с Россией воевать собирается? С использованием самолетов и ракет? И надолго их хватит?  Я НЕ занимаюсь шапкозакидательством, простой анализ и ничего более!
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2 час.

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