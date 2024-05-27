"Американцы сказали русским, что уничтожат их всех", - Сикорский

Удивительные люди, эти современные поляки! Сначала умрут все поляки, так как страна небольшая и рядом с Россией. Ну, а следом их друзья в лице американцев и англичан. Вот что несут, что болтают эти доморощенные европейские деятели? Глупость беспредельная!

Олег Самойлов

Мне вот интересно, а КОГДА и ГДЕ пиндосрань умудрилась одержать хоть одну ВОЕННУЮ победу? Воевать с папуасами, вооруженными палками, они с использованием авиации умеют, а вот как насчет войны с простым противником, который вооружен НЕ палками, а хотя бы рогатками? В Афганистане пиндосрань и вообще НАТО себя воякамЕ показали! КАК пиндосрань с Россией воевать собирается? С использованием самолетов и ракет? И надолго их хватит? Я НЕ занимаюсь шапкозакидательством, простой анализ и ничего более!