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Зеленский: Трамп не поддержит Путина в случае победы на выборах

Зеленский: Трамп не поддержит Путина в случае победы на выборах

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что у него не возникает сомнений в том, что, выйдя победителем из президентской гонки Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп не станет оказывать поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Всё...Трамп спёкся, раз такое сказал Сам зелебобик.  И всё-таки 95-й квартал дает о себе знать и сегодня, - как был жЫдёнок шутом гороховым из деревенского шапито, так им и остался. Да только ( как мне лично думается) , @рать хотел  Трамп на выперды кровавого карлика.
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