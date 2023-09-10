Зеленский: Трамп не поддержит Путина в случае победы на выборах
Руководитель киевского режима Владимир Зеленский указал на тот факт, что у него не возникает сомнений в том, что, выйдя победителем из президентской гонки Соединённых Штатов Америки, Дональд Трамп не станет оказывать поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Комментарии
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Всё...Трамп спёкся, раз такое сказал Сам зелебобик. И всё-таки 95-й квартал дает о себе знать и сегодня, - как был жЫдёнок шутом гороховым из деревенского шапито, так им и остался. Да только ( как мне лично думается) , @рать хотел Трамп на выперды кровавого карлика.
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