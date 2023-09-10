Зеленский: Трамп не поддержит Путина в случае победы на выборах

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Всё...Трамп спёкся, раз такое сказал Сам зелебобик. И всё-таки 95-й квартал дает о себе знать и сегодня, - как был жЫдёнок шутом гороховым из деревенского шапито, так им и остался. Да только ( как мне лично думается) , @рать хотел Трамп на выперды кровавого карлика.