В Петрозаводске введен режим повышенной готовности

Его ввели еще 1 марта. С 1 марта 2024 года до особого распоряжения органы управления, силы и средства Петрозаводского звена Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также организации, привлекаемые к выполнению работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период пропуска весенних паводковых вод, функционируют в режиме «Повышенной готовности».