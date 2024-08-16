В КНДР заявили о победе России в «священной войне»

КНДР уверена в том, что Россия победит в «священной войне за мир». Об этом заявил председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын, его телеграмму в адрес президента РФ Владимира Путина приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).