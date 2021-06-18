Минтранс и Минтруд разработали требования к общественному транспорту, касающиеся перевозки инвалидов Виктория РегуноваПоездка по городу и на более дальние расстояния для инвалида сопровождаются большими трудностями, чем для здорового человека.
Минтранс и Минтруд разработали требования к общественному транспорту, касающиеся перевозки инвалидов Виктория РегуноваПоездка по городу и на более дальние расстояния для инвалида сопровождаются большими трудностями, чем для здорового человека.
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