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Кадыров опубликовал кадры допроса Алаудиновым пленного боевика «Азова»

Кадыров опубликовал кадры допроса Алаудиновым пленного боевика «Азова»

Кадры беседы командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинова с плененным в Курской области членом украинского националистического батальона «Азов»* опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров на своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Vova Гарин
Закоренелый бандеровец,-выбить все потроха.
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