Каким будет этот новый мир после 30 августа? "Выживут не все.": Предсказание ученого Лев Клыков представил свое видение грядущего мира после судьбоносной даты 30 августа 2025 года, мира, в котором, увы, не всем уготовано место.
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