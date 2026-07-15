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Каким будет этот новый мир после 30 августа? "Выживут не все...": Предсказание ученого

Каким будет этот новый мир после 30 августа? "Выживут не все...": Предсказание ученого

Каким будет этот новый мир после 30 августа? "Выживут не все.": Предсказание ученого Лев Клыков представил свое видение грядущего мира после судьбоносной даты 30 августа 2025 года, мира, в котором, увы, не всем уготовано место.

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