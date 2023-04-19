РИА Новости: Бойцы "Вагнера" штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики в Артемовске

Штурмовые подразделения "Вагнера" атаковали здание бывшей швейной фабрики "8 Марта" в Артемовске, которое является сильным опорным пунктом украинских военных, сообщает корреспондент РИА Новости.
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