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10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважно

10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважно

В книге «Эмоциональный интеллект» автор дает понять читателем, что же действительно важно в жизни каждого человека.

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людмила макарова
Если нездоровое окружение приносит проблемы и способно сломать судьбу, то правильное окружение – залог благополучия и успеха. Выбирать с кем и как проводить время, – мощный инструмент повышения качества жизни, ведь создавать и менять окружение проще, чем измениться самому. В центре круга – вы. Никто не может жить без поддержки правильно выбранных единомышленников и близких. На них многие возлагают большие надежды в достижении личных успехов.

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