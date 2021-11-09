10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважно

ПоболтаемПолитика10 простых истин, с которых ты должен начать свой день, если чувствуешь себя неважноВ книге «Эмоциональный интеллект» автор дает понять читателем, что же действительно важно в жизни каждого человека.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила макароваЕсли нездоровое окружение приносит проблемы и способно сломать судьбу, то правильное окружение – залог благополучия и успеха. Выбирать с кем и как проводить время, – мощный инструмент повышения качества жизни, ведь создавать и менять окружение проще, чем измениться самому. В центре круга – вы. Никто не может жить без поддержки правильно выбранных единомышленников и близких. На них многие возлагают большие надежды в достижении личных успехов.Комментировать
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