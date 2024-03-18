Верните золото румынам!

Чего удумали, господа европарламентеры. Вспомнили про какое-то золото румынское в количестве 90 тонн, которое румынское правительство в 1916 году попросило забрать у них, пока они там со своими проблемами вопросы решают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии