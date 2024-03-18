Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Гейропа и Пиндосия... это Сатана, т.е те, кто поклоняются тьме. Тьма, это демоны космоса. Свет, это те, кто на сторон...Европа - без штан...
  • Олег Самойлов
    А что, в России среднее образование ПЛАТНОЕ? И высшее ТОЖЕ ВСЕ 100% ПЛАТНЫЕ? И медицина ВСЯ платная? Иль все-таки ест...Социалистический ...
  • Олег Самойлов
    Как только произойдет ИМЕННО национализация всего производства, то тут же потребуется Госплан, который опять начнет "...Социалистический ...

Верните золото румынам!

Верните золото румынам!

Чего удумали, господа европарламентеры. Вспомнили про какое-то золото румынское в количестве 90 тонн, которое румынское правительство в 1916 году попросило забрать у них, пока они там со своими проблемами вопросы решают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх