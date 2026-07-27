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Утро.ru

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Газманов захотел стать дедушкой

Газманов захотел стать дедушкой

Олег Газманов откровенно рассказал, чего сегодня ждет от жизни больше всего. Любимец россиян признался, что мечтает о появлении внуков, а заодно развеял слухи, которые в последние дни активно распространялись вокруг его семьи.

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