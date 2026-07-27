Газманов захотел стать дедушкой

Олег Газманов откровенно рассказал, чего сегодня ждет от жизни больше всего. Любимец россиян признался, что мечтает о появлении внуков, а заодно развеял слухи, которые в последние дни активно распространялись вокруг его семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии