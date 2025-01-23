В отелях Анапы рассказали о подготовке к летнему сезону

Разрабатывается план на случай закрытых для посещения пляжей.фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского краяРуководители отелей Анапы разрабатывают план подготовки к летнему сезону на случай, если пляжи не будут открыты Роспотребнадзором.