В отелях Анапы рассказали о подготовке к летнему сезону

Разрабатывается план на случай закрытых для посещения пляжей.фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского краяРуководители отелей Анапы разрабатывают план подготовки к летнему сезону на случай, если пляжи не будут открыты Роспотребнадзором.
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