На грани выживания: нефтетрейдеры и фермеры начали массово избегать фрахта китайских судов

Нефтетрейдеры по всему миру начали избегать аренды танкеров, построенных в Китае, из-за опасений, что в портах США могут взиматься крупные сборы в рамках плана президента Дональда Трампа по оживлению американской судостроительной отрасли.
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