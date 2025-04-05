Нет смысла отрицать: Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь

Артистка поделилась редким семейным снимком с наследницей. Анастасия Стоцкая. соцсетиАнастасия Стоцкая снова подняла волну обсуждения, опубликовав фото со своей дочерью Верой, сделанным, судя по всему, в гримерке после спектакля, так как Настя еще в гриме и короне.