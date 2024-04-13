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Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался

Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался

К выбору третьей жены 45-летний Михаил отнесся более ответственно, чем к выбору предыдущих двух. Хватит с него раннего брака, заключенного с первой же девицей, которая дала уверенность в том, что борщ всегда будет под рукой.

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Комментарии
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Егор П
ну что тут сказать... дурачок-с.
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