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Татар-информ

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С начала года в бюджет РТ поступило почти 1,3 млрд рублей неналоговых доходов

С начала года в бюджет РТ поступило почти 1,3 млрд рублей неналоговых доходов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» С 1 января до 1 августа текущего, 2026 года в бюджет Татарстана поступили неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков в размере 1 млрд 271,56 млн рублей.

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