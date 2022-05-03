Американські компанії повідомлять про вплив російського вторгнення в Україну” /> Штаб-квартира Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у Вашингтоні Американські компанії повідомлять про вплив російського вторгнення в Україну Більше тисячі західних фірм припинили вести бізнес або скоротили свою ділову активність у Росії Комісія з цінним паперам і біржам США (SEC) повідомила, що […] Сообщение Американські компанії повідомлять про вплив російського вторгнення в Україну появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.