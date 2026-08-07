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Глеб Гальперин: «Команду целенаправленно к чемпионату Европы не подводили. У нас другие задачи – мы смотрим вперед в будущее»

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин оценил выступление российских прыгунов в воду на чемпионате Европы в Париже.

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