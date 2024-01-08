Генконсульство РФ: данных о пострадавших в Японии граждан нет

К этому часу информации о пострадавших гражданах РФ при землетрясении в районе полуострова Ното в Японии от экстренных служб не поступало, сообщил РИА Новости вице-консул Российской Федерации в Ниигате Алексей Криворучко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии