Дефицит федерального бюджета РФ составил 0,3% ВВП

По итогам первого квартала дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, составил 607 миллиардов рублей, или 0,3% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 79,1% - до 2,928 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 43,2%, до 5,791 триллиона рублей.