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В Израиле разбираются в причинах «пропуска» баллистической ракеты из Йемена

В Израиле разбираются в причинах «пропуска» баллистической ракеты из Йемена

Командование израильских ВВС расследует обстоятельства чрезвычайного происшествия, связанного с неспособностью национальной системы ПВО страны перехватить баллистическую ракету, которую выпустили по территории еврейского государства йеменские хуситы накануне вечером.

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Boris Max
Евреям срочно купите у русских автоген и переварите свой железный купол !
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