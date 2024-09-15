В Израиле разбираются в причинах «пропуска» баллистической ракеты из Йемена

Командование израильских ВВС расследует обстоятельства чрезвычайного происшествия, связанного с неспособностью национальной системы ПВО страны перехватить баллистическую ракету, которую выпустили по территории еврейского государства йеменские хуситы накануне вечером.
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