Руководящий состав ялтинского муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационный участок» обвиняется в получении взяток (ВИДЕО)

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей директора МУП «Дорожно-эксплуатационный участок» муниципального образования городской округ Ялта.
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