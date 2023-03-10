Военное обозрение

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Министр обороны Великобритании отказался от сокращения численности вооруженных сил на фоне событий на Украине

Министр обороны Великобритании отказался от сокращения численности вооруженных сил на фоне событий на Украине

Украинский вооруженный конфликт заставил Великобританию отказаться от плана сокращения численности вооруженных сил, который был принят еще в 2021 году.

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