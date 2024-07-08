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WSJ: НАТО на саммите хочет раскритиковать Китай за поддержку России

WSJ: НАТО на саммите хочет раскритиковать Китай за поддержку России

Газета The Wall Street Journal информировала о планах НАТО по итогам саммита выступить с критикой в адрес Китая.

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Комментарии
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АндрейБорков
Китайцам критика стран НАТО, что зайцу стоп-сигнал! Ну раскритикуют НАТОвцы КНР и что дальше? А дальше ни чего. Критика была, а результат не важен, главное - что то там ляпнуть, и все, долг перед Миром выполнен. Как говориться - флаг в руки, барабан на шею и паровоз навстречу! В таких случаях покойный Л.И. Брежнев, Царство ему Небесное, говорил - ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ В ВАШЕМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ!
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