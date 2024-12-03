Птица-морж. Почему белая цапля не улетела на юг из Рубцовска и что с ней будет?

По словам орнитолога Алексея Эбеля, из Алтайского края не улетело ещё много птиц, которые обычно мигрируют В конце ноября издание Mash Siberia опубликовало новость о белой цапле из Рубцовска, которая все еще не улетела на юг.
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