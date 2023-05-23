Федеральное агентство новостей №1

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В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины звучит воздушная тревога

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины звучит воздушная тревога

В трех северных регионах Украины работают системы оповещения населения. Соответствующая информация появилась на официально карте от министерства цифровой трансформации страны.

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