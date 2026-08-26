Мишель Обама обсудила давление на женщин о поиске партнера

Мишель Обама в подкасте IMO обсуждает давление, оказываемое на женщин в обществе. Вместе с Мэри Джей Блайдж она размышляет о важности саморазвития и независимости, подчёркивая значимость личного комфорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии