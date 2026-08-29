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Во Всеволожске состоится Слёт креативных инициатив "За гранью обычного"

Во Всеволожске состоится Слёт креативных инициатив "За гранью обычного"

12 сентября 2026 года в ДК "Всеволожск" (Колтушское шоссе, 110) стартует ключевое событие Конкурса женских инициатив Всеволожского района – Слёт креативных инициатив "За гранью обычного" (18+).

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