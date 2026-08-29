Во Всеволожске состоится Слёт креативных инициатив "За гранью обычного"

12 сентября 2026 года в ДК "Всеволожск" (Колтушское шоссе, 110) стартует ключевое событие Конкурса женских инициатив Всеволожского района – Слёт креативных инициатив "За гранью обычного" (18+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Л Манул Тимофей из ...
- Зеленский заявил,...
- АС Результаты выборо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым