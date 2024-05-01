Психолог Клименко назвала труд профилактикой психических заболеваний

Физическая активность — главный секрет долголетия. Люди, которые больше двигаются, дольше живут, рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени Владимира Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко.
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