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Психолог Клименко назвала труд профилактикой психических заболеваний

Психолог Клименко назвала труд профилактикой психических заболеваний

Физическая активность — главный секрет долголетия. Люди, которые больше двигаются, дольше живут, рассказала директор Национального научного центра наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени Владимира Сербского» Минздрава России Татьяна Клименко.

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