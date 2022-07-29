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«Ъ»: Kraft Heinz сокращает присутствие на российском рынке

«Ъ»: Kraft Heinz сокращает присутствие на российском рынке

В американской компании Kraft Heinz решили сократить свое присутствие в РФ, сообщает «Коммерсантъ».Согласно сведениям источников издания, компания планирует продать заводы «Хайнц-Георгиевск» на Ставрополье и Ивановский комбинат детского питания.

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