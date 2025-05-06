МОК отказал российским журналистам в присутствии на Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не предоставлять аккредитацию на Олимпийские игры 2026 года сотрудникам российских средств массовой информации, деятельность которых не связана с освещением спортивной тематики.
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