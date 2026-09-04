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«Месть и закон» 51 год спустя: судьбы Хемы Малини, Амитабха Баччана и Дхармендры

«Месть и закон» 51 год спустя: судьбы Хемы Малини, Амитабха Баччана и Дхармендры

С момента выхода «Мести и закона» прошла 51 год. Картину Рамеша Сиппи непрерывно показывали в бомбейском кинотеатре «Минерва» более пяти лет, а в 1999 году индийское BBC назвало её «Фильмом тысячелетия».

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