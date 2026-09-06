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Мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Мирный житель погиб, еще один получил ранения при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области.

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