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Мингз ударом локтя сломал челюсть Скотту из «Борнмута». Эттуэлл не показал защитнику «Астон Виллы» даже желтую за эпизод, хавбеку понадобится операция

Мингз ударом локтя сломал челюсть Скотту из «Борнмута». Эттуэлл не показал защитнику «Астон Виллы» даже желтую за эпизод, хавбеку понадобится операция

«Астон Вилла» в гостях победила «Борнмут» (1:0) в матче 36-го тура АПЛ. На 6-й минуте игры защитник гостей ударил локтем полузащитник хозяев, после чего тот упал на газон.

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